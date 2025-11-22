Актриса Лиза Моряк снялась в купальнике с глубоким декольте

Жена Сарика Андреасяна, актриса Лиза Моряк, снялась в купальнике на отдыхе в Дубае. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Лиза Моряк показала фигуру в белом купальнике и желтой кепке. Образ дополнили украшения на шее и руках. Перед камерой актриса отказалась от макияжа и укладки.

Моряк вышла замуж за Андреасяна в ноябре 2022 года. Актриса рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете: он устроил романтическую прогулку над городом, и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня». В 2023 году Моряк родила Андреасяну дочь, которую назвали Элизабет. У Андреасяна есть еще двое сыновей от первого брака.

10 мая Лиза Моряк и Сарик Андреасян стали родителями во второй раз. У них родилась дочь Шарлиз. По словам звезд, роды получились партнерскими, хотя супруги этого не планировали. Известно, что накануне родов Лиза Моряк спела «Катюшу» на балконе с видом на Москву.