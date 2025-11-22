Карди Би сделала золотое украшение из пуповины ребенка

Рэперша Карди Би показала золотое украшение из пуповины ребенка. Об этом сообщает TMZ.

Карди Би превратила пуповину малыша в необычное ювелирное изделие. Сначала специалисты аккуратно высушили пуповину, придали ей желаемую форму сердца, а затем покрыли специальным составом, имитирующим золото.

Четвертый ребенок Карди Би стал ее первым совместным ребенком с партнером-футболистом Стефоном Диггсом.

«Карди здорова и счастлива», — подтвердил в беседе с изданием People ее представитель.

Карди также опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снимок, на котором она идет по коридору в том же наряде, в котором была на вечеринке бренда.

«Моя жизнь всегда была сочетанием разных глав и сезонов. Моя последняя глава стала началом нового сезона», — подписала кадр она.

Рэперша в третий раз стала матерью 7 сентября прошлого года. При этом звезда сообщила о рождении дочери только спустя пять дней. Предыдущих детей она родила от рэпера Оффсета.