Бандаж для подтяжки лица: маркетинг или рабочая вещь

В конце июля 2025 года Ким Кардашьян представила утягивающий бандаж для лица. Якобы с его помощью можно заметно подтянуть овал, избавиться от второго подбородка и вылепить без контурной пластики угол молодости. И тут началось… Девушки по всему миру начали скупать бандажи для лица различных брендов в надежде без сильных трат кардинально улучшить внешний вид.

Эффекты были очень разные. В одних отзывах — оды чудо-изобретению, другие — жаловались на побочные действия. Вместе с врачом-дерматологом, косметологом, создателем косметического бренда Натальей Викторовой, разбираемся в вопросе подробнее.

Что такое бандаж для подтяжки лица

Бандаж для лица (по-другому его называют фейс-бандажем или фиксатором для подтяжки лица) — эластичная повязка, выполненная из различных материалов. Как правило, это нейлон, силикон или хлопок. Бандаж надевается на лицо и создает компрессионный эффект. Только вот придумала его вовсе не Ким Кардашьян. Бандажи для лица были известны далеко до нее и использовались в медицинских целях.

«Компрессионные лицевые бандажи являются медицинским изделием и применяются довольно давно в послеоперационной реабилитации. Их назначают пластические хирурги после липосакции подбородка, подтяжки средней и нижней трети лица, нитевого лифтинга и других серьезных оперативных вмешательств. Основная задача — зафиксировать ткани в правильном положении, снизить риск отечности и смещения, поддержать формирование нового контура и ускорить процессы восстановления», — говорит Наталья.

И вот эти свойства решили пропиарить различные бренды, взяв идею Кардашьян. Теперь бандаж позиционируют как самостоятельный способ коррекции овала лица, профилактику гравитационного птоза и «второго подбородка» без инъекций, массажей и серьезных вмешательств. Только вот многие не понимают, к чему может привести бездумная мода и слепая вера маркетингу.

Почему бандажи для лица стали такими популярными

Тому есть несколько причин:

Доступность. Стоимость фейс-бандажей относительно недорогая. На известных маркетплейсах можно найти повязки и за 300—700 рублей. Есть и более дорогие модели, но суть у всех одна.

Простота использования. Никаких особых навыков использование бандажа для лица не требует. Достаточно следовать инструкции производителя (как правило, к бандажу она идет в картинках). Надели, зафиксировали и ждете результата.

Влияние соцсетей и блогеров. Да, трендсеттеры имеют большое влияние на массы. Насмотревшись на видео любимых селебов, где они продвигают бандажи, как незаменимый аксессуар для ухода за лицом и продления молодости, мы сами создаем ажиотаж.

Обещание быстрого результата. Да, да, именно обещание. Производители часто заявляют, что бандажи дают эффект подтяжки, сравнимый чуть ли не с пластическими операциями (кто почестнее, сравнивает действие со скульптурирующим массажем лица). Не купиться на такую рекламу сложно.

Действительно ли есть эффект

«Отчасти производители правы. Как мы уже говорили, бандаж для лица создает эффект компрессии. Плотно облегая нижнюю часть лица, повязка создает давление на ткани и за счет этого визуально уменьшает отеки и выраженность „второго подбородка“. НО! На данный момент нет достаточного количества научных исследований, которые бы подтверждали эффективность бандажей», — отмечает эксперт.

В основном все громкие заявления — желание продвинуть товар и теоретические предположения. Да, в сети можно увидеть отзывы девушек, которым бандаж помог. Только эффект этот — краткосрочный, исчезает уже через пару часов. К тому же, это совсем не значит, что вы заметите разницу и не столкнетесь с негативными последствиями использования фейс-бандажа. А они, поверьте, есть.

Наталья отмечает, что при использовании компрессионного бандажа без медицинских показаний можно столкнуться со следующими последствиями:

Нарушение микроциркуляции и лимфодренажа. Избыточное давление может, наоборот, ухудшить кровоснабжение тканей, вызвать застой жидкости и спровоцировать отеки. Не редки случаи онемения лица.

Обострение заболеваний височно-нижнечелюстного сустава. Интенсивное сдавливание нижней трети лица усиливает мышечное и суставное напряжение. Это может привести со временем к болям, щелчкам и дискомфорту при жевании.

Заболевания кожи. Бандажи изготовлены, как правило, из синтетических материалов. Носить повязки рекомендуется от 4-х часов, а лучше — оставлять на всю ночь. Синтетические материалы создают парниковый эффект, который легко провоцирует высыпания, раздражения и дерматиты.

Нарушение дыхания во сне. Если ткани лица будут слишком пережаты, есть вероятность ухудшить носовое дыхание и усилить храп.

Повышение мышечного гипертонуса. Регулярное сдавливание тканей часто усиливает спазм жевательных мышц, который со временем усугубит гравитационный птоз и ускорит формирование брылей.

Атрофия мышц. При длительном и частом ношении бандажа лицевые мышцы атрофируются из-за отсутствия нагрузки. Отсюда — поплывший овал лица и потеря «угла молодости».

Неестественные складки на коже. Если неправильно наложить повязку, то на коже образуются стойкие и глубокие заломы, которые придется убирать шлифовками и инъекциями.

Развитие купероза. Слишком сильное сдавливание тканей усиливает ломкость капилляров и может спровоцировать появление купероза.

Бандаж для подтяжки лица — модный аксессуар, который может всего на пару часов подтянуть овал и уменьшить отеки. Но при регулярном, длительном и неправильном использовании, может возникнуть масса осложнений. Лучше присмотреться к альтернативными методикам (массаж, фейсбилдинг, RF-лифтинг, инъекции липолитиков), которые точно дадут длительный результат.