Косметолог рассказал, кому нельзя использовать энзимную пудру

Энзимная пудра деликатно отшелушивает и стимулирует обновление клеток, но при обострениях розацеа и дерматита от ее применения лучше отказаться. Такие рекомендации в беседе с «Газетой.Ru» дала специалист по медицинской эстетике, бизнес-тренер TM Alga Spa Юлия Виноградова.

«Энзимная пудра — сухой порошок на основе ферментов, который при контакте с водой превращается в мягкую очищающую пенку. Формат сочетает деликатное отшелушивание и комфорт, поэтому подходит большинству типов кожи. Мягкая эксфолиация без травмирования живых слоев кожи — щадящая альтернатива абразивным скрабам. Подходит даже чувствительной коже и при куперозе — отсутствует механическое трение. Эффективна для жирной и проблемной кожи: удаляет избыток себума, уменьшает риск появления черных точек. Осветляет пост-акне и выравнивает тон. Стимулирует обновление клеток, делая кожу более гладкой. Повышает эффективность последующего ухода — активы лучше проникают. Благодаря безводной форме долго хранится», — сказала Виноградова.

Косметолог также обратила внимание на противопоказания к применению энзимной пудры.