Роузи Хантингтон-Уайтли снялась обнаженной в отпуске в Рио-де-Жанейро

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли устроила жаркую фотосессию во время поездки в Рио-де-Жанейро. 37-летняя звезда решилась на смелый эксперимент прямо в номере отеля: она опустила на талию банный халат и сделала селфи топлес, прикрыв грудь руками. На снимках модель демонстрирует идеальную форму и рельефный пресс.

© Super.ru

Но этим Роузи не ограничилась. На солнечной террасе, утопающей в экзотических растениях, она позировала в купальнике сливочного оттенка с эффектным разрезом на животе, а затем — в белоснежном платье-лапше с глубоким декольте и тонким ремешком на талии. Стильный образ дополнили солнечные очки и клатч в тон.

© Super.ru

Топ-модель не упустила шанса показать подписчикам и главную достопримечательность бразильского мегаполиса — статую Христа-Искупителя, возвышающуюся над городом. И призналась:

«Рио, ты украл мое сердце!»

Ранее Роузи Хантингтон-Уайтли опубликовала фото с отпуска на Ибице.