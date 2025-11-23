Виктория Боня ответила на слухи о филерах в ягодицах

Модель и телеведущая Виктория Боня опровергла слухи, что увеличила ягодицы с помощью филеров. Она опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Виктория Боня ответила подписчице, заявившей, что телеведущая добавила объем в район бедер с помощью уколов красоты или накладного нижнего белья. Модель призналась, что носит легинсы, которые помогают скорректировать фигуру и увеличить ягодицы.

«Я это уже слышу лет 10, наверное, что подкладываю поролон. У меня такой тип фигуры: довольно прямая и нет ярко выраженной талии. Но с этими легинсами, смотрите, даже талия как будто есть. И это не поролон, это легинсы классные, потому что, в принципе, у меня попа, она не такая большая, но если правильно легинсы носишь, то получается неплохой вид», — объяснила звезда.

По словам модели, сохранить фигуру ей также помогли усиленные тренировки. Виктория Боня напомнила, что перед восхождением на Эверест она занималась спортом полтора года.

27 августа 2024 года знаменитость рассказала, что сделала пластическую операцию за 20 миллионов рублей — блефаропластику (операция по изменению формы век или разреза глаз. — «Газета.Ru»). Телеведущая обратилась к известному хирургу Чиа Чи Као, который ранее оперировал моделей Кендалл Дженнер, Беллу и Джиджи Хадид.

В июле этого года звезда сообщила, что увеличила себе губы. Телеведущая объяснила, что у нее была очень сильная асимметрия после пластики. Артистка объяснила, что хирург вставил ей импланты под глаза и в область носа. Она объяснила, что это сделано для предотвращения старения из-за истончения костной ткани.