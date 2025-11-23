Возлюбленная Стетхэма снялась в купальнике с вырезом

«Ангел» Victoria's Secret и модель Рози Хантингтон-Уайтли продемонстрировала фигуру в купальнике. Звезда подиумов опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

38-летняя Рози Хантингтон-Уайтли предстала перед камерой в белом слитном купальнике с вырезом сбоку. Модель позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Снимок был сделан на вилле с видом на тропики.

© Соцсети

© Соцсети

В начале ноября возлюбленная актера Джейсона Стетхэма опубликовала фотографию, где позировала в черном мини-платье с длинными рукавами и разрезом. Модель добавила к своему наряду босоножки на каблуках, кожаный клатч, золотое ожерелье и серьги. Манекенщица была запечатлена с уложенными распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах.

До этого «ангел» Victoria's Secret стала гостьей гала-вечера Музея киноакадемии, который состоялся в Лос-Анджелесе. Знаменитость позировала в черном бархатном макси-платье с сияющим верхом и глубоким декольте, под которое не стала надевать бюстгальтер. Рози Хантингтон-Уайтли добавила к образу массивные серьги, кулон и браслет с бриллиантами.