«Женоненавистник»: Рита Дакота пожаловалась на врача, который испортил ей лицо
Рита Дакота рассказала, что пытается исправить неудачную блефаропластику. Об этом стало известно из соцсетей.
Певица Рита Дакота, которая около года назад сделала неудачную блефаропластику, вновь пожаловалась на последствия операции.
По словам знаменитости, которая сейчас переделывает лицо у другого пластического хирурга, она до сих пор задумывается, чем руководствовался предыдущий медик.
«Может, он волновался, потому что я артистка? Может, у него какие-то проблемы с головой или он реально женоненавистник какой-то. Я ни нашла ни одного объяснения, кроме как одного — мне нужно было все это пройти, чтобы предупредить других женщин не лезть в глаза и уберечь их от боли», — рассказала она.
Второй хирург пытается исправить недочеты предыдущего специалиста — для этого Дакоте предстоит перенести еще операции. Однако он сразу предупредил, что полностью исправить глаза певице не сможет.
«Я считаю, что доктор молодец и все исправил, но есть несколько косяков первого врача, которые второй не мог исправить и предупредил меня сразу, что он не волшебник и изменить все за одну операцию не сможет», — добавила она.
