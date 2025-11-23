Валя Карнавал опубликовала фото в мини-платье и чулках

Блогерша и певица Валя Карнавал показала фигуру в мини-платье и чулках. Она разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

24-летняя Валя Карнавал позировала перед камерой в черном облегающем мини-платье, которое дополнила чулками в тон, массивными серьгами и стрипами. Блогерша была запечатлена с собранными в высокий хвост волосами и макияжем со стрелками и нюдовой помадой.

В начале ноября Валя Карнавал спровоцировала слухи о том, что вышла замуж. Знаменитость опубликовала фото в свадебном образе. Блогерша держала в руках букет. На безымянном пальце у нее было надето обручальное кольцо.

В мае Валя Карнавал выложила в Instagram фото, где показала кольцо с желтым бриллиантом. По информации Telegram-канала «Светские крошки Live», блогерша получила ювелирное украшение от совладельца сети ресторанов «Чистая Линия» и топ-менеджера компаний «О, Эскимо» и «О, хот-дог» Аргишти Эвояна. Пресса также рассказала, что певица летала в Ереван, чтобы познакомиться с семьей бизнесмена.

В последний раз Валя Карнавал публично состояла в отношениях с блогером Сашей Стоуном. Девушка начала встречаться с ним в 2021 году на проекте «Звезды в Африке». В мае 2022-го Стоун сделал возлюбленной предложение, на которое она ответила согласием. В июне 2023 года Карнавал заявила, что ее «сердце свободно».

Ранее Валя Карнавал заявила, что отмечала дни рождения с пловом и тортом.