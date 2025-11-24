Кайли Дженнер снялась под душем в серебристом бикини

Звезда реалити-шоу и модель Кайли Дженнер снялась в купальнике под душем. Бизнесвумен опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя Кайли Дженнер позировала в серебристом лифе бикини и серьгах с бриллиантами. Звезда реалити-шоу была запечатлена с мокрыми распущенными волосами и без макияжа.

Несколько недель назад издание Daily Mail со ссылкой на инсайдера рассказало, что актер Тимоти Шаламе якобы бросил Кайли Дженнер. По словам инсайдера, «такое случалось и раньше, но она уговаривала его снова быть с ней.

«Она без ума от него, так что это вполне может случиться снова», — сказал собеседник таблоида.

Однако вскоре инсайдер издания People опроверг слухи и заявил, что влюбленные планируют вместе провести День благодарения. По его словам, Кайли Дженнер рада тому, что Тимоти Шаламе вернулся в Лос-Анджелес из Будапешта, где проходили съемки продолжения «Дюны». Также сообщалось, что модель летала к бойфренду каждые несколько недель.