Супермодель Наталья Водянова вышла в свет в корсетном платье с декольте

Супермодель Наталья Водянова продемонстрировала фигуру в корсетном платье с декольте. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя Наталья Водянова посетила церемонию вручения наград The ​​Fashion Trust Arabia, которая прошла 22 ноября в Дохе. Супермодель выбрала для закрытого светского мероприятия медное макси-платье с корсетом, украшенном вышивкой и стразами, из кутюрной коллекции Christian Lacroix 1996 года. Манекенщица дополнила образ серьгами, кольцом и серыми туфлями на каблуках. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж в естественных тонах.

Среди гостей мероприятия также были Жизель Бюндхен, Линдси Лохан, Эмма Робертс, Анна Винтур и другие звезды.

В конце октября Наталья Водянова появилась на премии высокого ювелирного искусства в Монако. Супермодель позировала перед фотографами в золотом корсетном макси-платье Schiaparelli, которое было украшено пайетками. Образ манекенщицы дополнили украшения с бриллиантами и белый клатч. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж с коричневыми тенями, румянами и помадой.

