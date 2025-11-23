Певица Ольга Серябкина снялась в бикини в Дубае

Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина снялась в купальнике во время отдыха в Дубае. Певица опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя Ольга Серябкина предстала перед камерой в черном бикини, которое дополнила солнцезащитными очками в тон и кольцами. Певица была запечатлена с распущенными волосами и без косметики. Поп-исполнительница слушала музыку в наушниках на пляже.

«А я сочиню новую песню. Конечно, это не новость, и я сочиняю всегда. Когда мне хорошо, когда плохо, весело, грустно, в отпуске, в суете — в любых своих состояниях. Но все самое лучшее я обычно сочиняю, когда расслаблена. И то, что рождается сейчас, вы услышите уже в конце декабря. Как говорится, нет времени объяснять», — подписала фото знаменитость.

На днях Ольга Серябкина вышла на публику в белом мини-платье с глубоким декольте. Образ дополнили черные босоножки на каблуках. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали вечерний макияж.

До этого Ольга Серябкина отпраздновала день рождения сына в Дубае. Звезда улетела с семьей в ОАЭ за несколько дней до четырехлетия Луки.

