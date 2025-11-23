Дочь Михаила Задорнова поплавала в купальнике на Мальте

Дочь знаменитого юмориста Михаила Задорнова, художница Елена Задорнова-Тартуси, показала подписчикам свой отдых на Мальте, опубликовав фото в купальнике в Инстаграме (запрещен в РФ). Несмотря на ноябрь, по словам Елены, на острове стоит теплая погода, и море отлично подходит для съемок.

Елена замужем за ливанцем Али Тартуси: пара познакомилась в Париже, а официально зарегистрировала отношения в 2021 году. Художница редко делится личной жизнью, однако в 2023 году стало известно, что у них трое детей — трех девочек они воспитывают вместе.

Единственная дочь Михаила Задорнова родилась в 1990 году в браке с Еленой Бомбиной. В своем блоге она неоднократно подчеркивала влияние отца на жизнь и выбор партнера, отметив, что муж очень похож на Михаила Задорнова по характеру. Елена призналась, что чувствует себя счастливой, создав крепкую и дружную семью.

Ранее дочь Михаила Задорнова трогательно почтила память отца.

