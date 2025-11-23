Главный секрет чистоты: почему мицеллярную воду нужно смывать

Десятки​‍​‌‍​‍‌ лет люди неправильно пользуются косметикой и тем самым вгоняют себя в нескончаемый круг проблем с кожей. Автор канала «Деловая косметичка» пишет, что основные ошибки – это отказ от смывания мицеллярки, неправильное очищение от солнцезащитных кремов и тональных средств, а также банальные ошибки в использовании гидрофильного масла. Эти мелочи со временем приводят к воспалениям, сухости и ощущению, что кожу не очистили.

Одно из главных заблуждений – мицеллярную воду не нужно смывать. На самом деле мицеллярка – это не тоник, а мыло, которое необходимо удалять с лица. Для более правильного очищения можно полностью отказаться от такой воды в пользу гидрофильного масла, с помощью которого гораздо эффективнее снимать макияж.

Солнцезащитные кремы станут настоящим спасением для нашей кожи и ключом к борьбе с преждевременным старением, но при их неправильном удалении с кожи могут появляться воспаления и прыщики. Существует идеальное решение чистки от SPF – это гидрофильное масло.

Тональные кремы и пудры содержат жирорастворимые компоненты, которые трудно удалить обычной пенкой или гелем для умывания. Если пытаться это сделать, то можно вызвать сухость и воспаления. Спасение от этих проблем уже давно найдено – это вновь гидрофильное масло, принцип действия которого как раз и направлен на такие средства.

Оно наносится только сухими руками на сухую кожу лица. Нужно аккуратно и нежно распределить его, затем добавить воду, чтобы масло превратилось в молочко, и смыть теплой водичкой. Такой чудесный дуэт косметических средств как раз прекрасно очищает не только кожу от косметики, но и нос от черных точек.