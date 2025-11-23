Стилист назвал модную верхнюю одежду на зиму

Стилист и телеведущий Владислав Лисовец рассказал, что предстоящая зима станет временем шуб и дублёнок.

«Шубы, шубы, шубы! Натуральные, искусственные — вытаскивайте из чуланов бабушкины шубы, это будет сегодня очень круто выглядеть», — заявил эксперт в беседе с URA.RU.

По словам стилиста, дублёнки лучше выбирать те, которые чуть прикрывают бёдра, чтобы вид не был слишком тяжёлым.

