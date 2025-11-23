Кристина Агилера выложила фото в корсетном боди без штанов

Певица Кристина Агилера снялась в корсетном боди без штанов. Поп-исполнительница опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

44-летняя Кристина Агилера позировала в белом корсетном боди, которое было украшено жемчугом. Певица дополнила наряд сетчатыми колготками, черными длинными перчатками, серьгами с бриллиантами и колье с изумрудами. Поп-исполнительница предстала перед камерой с уложенными распущенными волосами и макияжем.

В июле Кристина Агилера снялась в белье и колготках. Поп-исполнительница позировала на столе в туфлях на шпильке и поделилась кадрами с фотосессии в Instagram.

Еще в 2023 году знаменитость резко похудела. Поклонники артистки предположили, что она стала следить за своим здоровьем, правильно питаться и заниматься спортом. Тогда же нашлись и те, кто впервые заподозрил артистку в использовании «Оземпика». Препарат в последние два года стал популярным средством для похудения среди мировых звезд, однако предназначен для лечения сахарного диабета 2-го типа. Агилера не комментировала эти слухи, но отмечала, что вложила немало сил, чтобы хорошо выглядеть.

