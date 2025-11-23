Мужчина побрился впервые за семь лет и прославился в сети

Житель Лос-Анджелеса Макс Толк побрился впервые за семь лет и прославился в сети. Соответствующее видео появилось на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Мужчина предстал перед камерой в ванной в черной футболке и джинсах в тон. При этом он продемонстрировал, как с помощью триммера избавляется от бороды, которая отросла ниже пояса.

Ролик набрал 23,8 миллиона просмотров. Зрители высказались о трансформации Толка в комментариях.

«Выглядит намного лучше», «Ого, какое преображение! Поздравляю, ты отлично выглядишь без бороды!», «200 лет спустя он сбрил бороду. Он выглядел великолепно!», «Начал видео в 60 лет и закончил в 23 года», «Превратился из гнома в эльфа», — заявили юзеры.

В сентябре сообщалось, что игрок в гольф с никнеймом @patgolfs впервые за восемь лет сбрил бороду и разочаровал жену.