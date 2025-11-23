Как и с чем носить флисовые толстовки

Флис больше не ассоциируется только с походами и воскресными вылазками на дачу или к бабушке в деревню. В сезоне 2025–2026 флисовые толстовки перешли из аутдорных капсул прямо в городской гардероб и стали частью модных образов: от спортивного кэжуала до смарт-кэжуала. функциональность и комфорт наконец-то зазвучали наравне со стилем. И если есть тренд, который действительно улучшает качество жизни зимой, то это именно он, эти толстовки теплые, удивительно легкие, приятные к телу и отлично сочетаются с одеждой, которую никто бы раньше не представил рядом со спортивной тканью. Стилист Маша Ведерникова рассказала, как носить этот тренд, чтобы выглядеть современно и актуально.

С объемным пальто

Флисовая толстовка создает мягкий теплоизоляционный слой и выглядит особенно эффектно под длинным прямым пальто. Это сочетание добавляет образу текстурности и актуального расслабленного настроения.

«Лучше выбрать нейтральные оттенки флиса — серый, графитовый, молочный — чтобы не спорить с классикой пальто. На ноги отлично подойдут высокие кожаные ботинки или городские утепленные кроссовки», — утверждает эксперт по моде.

Другой вариант — объемный бомбер, который подходит вообще всем, независимо от возраста.

С юбкой миди

Отличный пример того, как спортивный гардероб стал частью городской эстетики. Толстовка из флиса прекрасно смотрится с трикотажной юбкой или миди из плотной шерсти. Чтобы образ не выглядел случайным, можно добавить ремень, высокие сапоги и структурную сумку. Так спортивная ткань неожиданно работает на женственность.

С широкими брюками

Широкие брюки и флисовая толстовка — образ, который уже стал классикой зимнего стритстайла. Брюки на высокой посадке и аккуратные ботинки уравновешивают оверсайз объема верха.

«В холодные дни под толстовку можно надеть термобелье, а сверху — пуховик или стеганое пальто. Получается тепло, уютно и расслабленно — а еще помогает немного скрыть некоторые стратегические части тела, которые не хочется демонстрировать», — говорит стилист.

С денимом

Самое простое и беспроигрышное сочетание. Джинсы-трубы, прямые или утепленные модели сочетаются с флисом так органично, будто они существовали в моде бок о бок примерно всегда. Добавьте шарф крупной вязки, теплую шапку и варежки — образ готов, он прекрасно подходит для прогулок, свидания, работы, где нет жесткого дресс-кода и поездок за город.

Флис в total look

Для тех, кто любит максимальный уют. Флисовые брюки, толстовка, жилет или куртка из флиса создают актуальную моно-капсулу в духе «уютного минимализма». Чтобы комплект выглядел не как пижама, выбирайте флис с более плотной фактурой, интересными швами или акцентной фурнитурой. Сумка-хобо или баул на короткой ручке добавят образу завершенности.