Откровенные наряды Дженнифер Лопес вызвали острые споры в Сети

Пользователь X (ранее — Twitter) с никнеймом @soyMargarlto опубликовал видео с критикой выступления американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес и был поставлен на место ее фанатами. Пост и комментарии доступны на платформе.

На размещенных кадрах запечатлена поп-исполнительница, которая выступала перед публикой в золотистом бикини. Видно, что раздельный купальник состоит из подчеркивающего грудь бюстгальтера и оголяющих ягодицы стрингов.

Автор поста выразил свое недовольство по поводу откровенного внешнего вида артистки.

«Дженнифер Лопес 56 лет, почему она до сих пор так одевается на сцене?» — возмутился мужчина.

Поклонники решили защитить любимую певицу и ответили ему в комментариях.

«Она круче, чем ты когда-либо за всю свою жизнь», «Она отлично выглядит. Большинство 56-летних не могут себе позволить такую ​​роскошь», «Уверенность в себе — это величайшая вещь, с которой мы все боремся», «Если ты так хорошо выглядишь, почему бы и нет? Жизнь коротка», «Ее молодость и самоидентификация тесно связаны с ее внешностью. Тем не менее она все равно выглядит очень хорошо», — высказывались они.

В октябре Дженнифер Лопес оправдалась за конфуз с одеждой, который случился с ней на концерте в Польше, фразой «я рада, что на мне было белье».