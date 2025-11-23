Супермодель Жизель Бюндхен снялась в платье с декольте и разрезом

Супермодель Жизель Бюндхен показала фигуру в платье с декольте и разрезом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

45-летняя Жизель Бюндхен стала гостьей церемонии вручения наград The ​​Fashion Trust Arabia, которая прошла 22 ноября в Дохе. Супермодель позировала в переливающемся платье-миди с декольте и разрезом. Манекенщица добавила к наряду золотой клатч, босоножки на каблуках, браслет и серьги. Знаменитость позировала перед камерами с уложенными распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах.

Среди гостей мероприятия также были Линдси Лохан, Эмма Робертс, Анна Винтур и другие звезды.

5 февраля таблоид TMZ сообщил, что Жизель Бюндхен стала матерью в третий раз. Дату и место рождения ребенка инсайдер издания не назвал. Позже манекенщица опубликовала фото с малышом, но скрыла его лицо.

В конце октября 2024 года сайт People написал, что Жизель Бюндхен беременна от Хоакима Валенте, с которым встречается с июня 2023 года. У супермодели также есть сын Бенджамин Рейн и дочь Вивиан Лейк от футболиста Тома Брэди.