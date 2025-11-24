45-летняя актриса в купальнике с глубоким декольте снялась в шоу

Британская актриса и модель Келли Брук в откровенном виде снялась в шоу «Я знаменитость… Выпустите меня отсюда!». Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

45-летняя знаменитость предстала в опубликованном выпуске в слитном купальнике с пальмовым принтом и на широких бретелях.

Упомянутое изделие имело глубокое декольте и подчеркивало фигуру звезды. В то же время она собрала волосы в небрежный пучок.

В сентябре 45-летняя актриса в бикини прокатилась на велосипеде. Келли Брук выбрала для данной активности раздельный купальник с цветочным принтом.