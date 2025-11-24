Популярная актриса вышла в свет в наряде с декольте до пупка

Американская певица и актриса Тейяна Тейлор посетила мероприятие Elle Women в Голливуде в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Page Six.

34-летняя звезда вышла в свет в золотом наряде с капюшоном и декольте до пупка, которое оголяло ее грудь и живот. При этом звезда продемонстрировала татуировки на теле. В качестве обуви она выбрала золотые босоножки, дополнив образ массивными серьгами в тон.

Ранее в ноябре популярная актриса вышла в свет с голой грудью. Исполнительница Тейяна Тейлор пришла на гала-вечер Time100 Next в черном прозрачном платье с вырезами из коллекции Tom Ford весна/лето 2026.