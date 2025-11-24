Хейли Бибер в бикини легла перед камерой на пляже

Жена канадского певца Джастина Бибера, американская модель Хейли Бибер опубликовала откровенное фото. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя манекенщица предстала на размещенном снимке, лежа перед камерой на песчаном пляже, в темном бикини. Упомянутый комплект состоял из плавок и бюстгальтера на завязках. При этом звезда распустила волосы, а в руках она держала бутылку с пивом.

Ранее в ноябре жена Джастина Бибера появилась на публике с торчащими из-под платья стрингами. Манекенщица посетила красную дорожку премии «Человек года», организованной мужским журналом GQ.