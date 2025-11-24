Известная гимнастка из России позагорала в бикини

Двукратный бронзовый призер чемпионата мира по художественной гимнастике Самира Мустафаева похвасталась фигурой в откровенном образе. Соответствующее фото появилось в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Известная российская и азербайджанская спортсменка, основательница сети студий растяжки и фитнеса SMstretching предстала перед камерой в черном бикини.

Упомянутый комплект состоял из плавок и бюстгальтера с треугольными чашками, которые демонстрировали ее тело. Инфлюэнсерша собрала волосы в небрежный хвост и надела солнцезащитные очки.

Ранее в ноябре известная гимнастка из России в прозрачной юбке пришла в ресторан. Самира Мустафаева позировала на фото в черном корсете и просвечивающемся низе.