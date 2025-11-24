Названы главные тренды зимней моды этого сезона

«Вечерняя Москва» пообщалась со звездным стилистом и историком моды Ксенией Кожемяк и узнала, на что стоит обращать внимание при выборе зимней одежды.

Пуховики

Одним из самых популярных наполнителей для зимних курток считается натуральный пух. У него отличная теплоизоляция, а еще пух имеет среднюю тяжесть — куртка из такого материала будет невесомой. Но такой наполнитель может терять свои свойства при намокании. Также за ним нужен специальный уход: обяз ательная сушка, чтобы избежать плесени. В качестве наполнителя используют и шерсть. В отличие от пуха она хорошо впитывает влагу и быстро сохнет. Это более теплый вариант для сурового климата.

Популярны также синтетические наполнители. Они легко спрессовываются и обладают высокой теплоизоляцией и влагостойкостью. В общем, если не хотите переплачивать, можете рассмотреть синтепон и полиэстер. А лучший вариант из синтетических материалов — изософт.

Термобелье

Не забываем про обязательный атрибут зимнего гардероба — термобелье. Оно бывает синтетическое, натуральное и гибридное. Для спорта даже в зимнее время лучше выбирать синтетику: она отталкивает влагу и позволяет циркулировать воздуху. В качестве нижнего слоя для согревания зимой во время прогулок больше подойдут хлопок и шерсть.

Обувь

Не забываем и про обувь: ежегодно идут споры, какой мех лучше: натуральный или искусственный. Современный искусственный мех стал хорошо греть, он и правда может заменить натуральный. Из натуральных же отдайте предпочтение овечьему.

Еще один тренд сегодня — дутые ботинки. Производители часто отмечают, что такая обувь очень теплая, но в дутых ботинках могут быть ватные наполнители, которые греют хуже. Кстати, что касается непрактичных трендов — лаковая (любимая многими стилистами) обувь трескается на сильном морозе. Кожа чешуйкой тоже непрактичная, со временем она начинает отслаиваться.

А еще при покупке обуви обращайте внимание на швы и склейку. Подошва должна быть негладкой, чтобы она не скользила. Берите модели на более широкой и высокой подошве, так будет теплее.

Сапоги вот такой высоты

В этом сезоне также актуальны сапоги-ботфорты. У них может быть как прямой, так и острый нос. Девушки также выбирают и вариант с широким голенищем, чтобы заправлять широкие джинсы и брюки в сапоги.

Капюшон мне, и побольше

Тренды этой зимы — меховой воротник или огромный капюшон с мехом. Теплый воротник не только будет эффектно смотреться, но и отлично защитит шею от морозов. А большой капюшон заменит шапку для тех, кто не любит их носить.

Чтобы все поместилось

В этом сезоне актуальны большие и объемные сумки из кожи или экокожи. Особенно популярна сумкатоут — квадратная модель с короткими и средними ручками. Дутые сумки из болоньевой ткани также пока актуальны.

Мех — главный тренд

В этом сезоне в нашу страну вернулся тренд на одежду из меха. Шубам и дубленкам нет равных среди верхней одежды. Можно выбирать длинные варианты и укороченные. В последнем случае нужно утеплять низ.

Подчеркнуть фигуру

Пальто макси с узкой талией тоже новый тренд среди модниц. При этом его длина должна быть ниже бедра или макси (до щиколоток). Также можно поиграть с цветами: выбирать сочные — красные, розовые, синие или рассмотреть классическую палитру — черные и молочные оттенки. Силуэт должен быть прямой или приталенный с объемными плечами.

Почти как тапочки

Короткие угги снова завоевали любовь модниц. Несмотря на то что их часто называют «тапочками», они прекрасно защищают от холода, так как имеют высокую подошву. Главное — не забывайте носить с ними длинные и теплые носки, чтобы не замерзли лодыжки.

Женственно, красиво

Дутые юбки — новый тренд мирового уровня. Чаще всего такая юбка имеет длину макси. Ее можно сочетать с пуховиком или дубленкой. В тренде также и юбки макси в шотландскую клетку. Такая модель будет красиво сочетаться с высокими сапогами.

Вместо шапки

Еще один хит сезона — плотная вязаная косынка. Тенденция набирает обороты и за границей. Такая вещь прекрасно заменит шапку в местах, где нет слишком сильных морозов.

УХАЖИВАЕМ ЗА ОБУВЬЮ

Средство найдется

Сохранить красивый внешний вид обуви поможет правильный уход: перед первой ноской обязательно обработайте свою обувь влагозащитным спреем.

Щетка пригодится

Уличная грязь и реагенты вредны для материалов, из которых выполнена обувь. Поэтому стоит приобрести несколько щеток для чистки: жесткую для первичного смахивания грязи, мягкую для полировки.

Никаких разводов

От белых следов реагентов можно также избавиться при помощи специальной косметики, которая при нанесении вытянет всю соль наружу. Но внимательно прочитайте, подходит ли такая химия для материала вашей обуви, иначе есть риск испортить пару!

Ох уж эти капризы

Обувь из нубука и замши нельзя мыть водой, сушить около обогревателей. Также не приветствуется агрессивная чистка. Лучше приобретите щеточку с резиновым ворсом. Умельцы из интернета подсказывают — легкие загрязнения можно убрать, потерев их... ластиком.

Ни капли влаги

Если есть необходимость просушить обувь, не стоит ставить ее около обогревателей или батареи. Это может повредить материал. Лучше положить внутрь впитывающие полотенца или газеты и поставить пару в проветриваемое место при комнатной температуре.

СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО

А что можно сказать об антитрендах этой зимы?

В этом году вышли из моды ультракороткие пуховики и чрезмерный оверсайз. Длину лучше выбирать среднюю, а еще лучше — до щиколоток. Перебарщивать с габаритами куртки тоже не стоит: она не должна быть слишком приталенной или чересчур объемной.

Сумки из меха уходят из моды, лучше оставить их до лучших времен. Мода циклична.

Слишком массивные ботинки на «тракторной подошве» непопулярны. Этой зимой отдаем предпочтение более элегантным и строгим вариантам.

Любительницы стиля 2000-х, скорее всего, сейчас расстроятся, но меховые жилеты тоже больше не могут быть частью трендового образа.

Слишком пестрый принт красоты вашему зимнему образу не добавит. При выборе зимнего пуховика или шапки лучше рассмотреть спокойные природные оттенки — так образ получится более утонченным.

