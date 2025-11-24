Топ-3 корейских бьюти-тренда 2025 года

K-beauty давно перестала быть экзотикой. Она превратилась в ориентир для тех, кто следит за новыми решениями в уходе. Ванная почти у каждого фаната косметики забита баночками из Сеула, и это уже не про тренд ради тренда. Корейский рынок будто живет на шаг впереди: показывает, каким будет уход через пару лет, пока остальные бренды только размышляют, куда двигаться.

© Just Talks

Сейчас в центре внимания формат, который взорвал соцсети. Речь о желейном мисте. Желе во флаконе распадается на легкую влажную вуаль, когда попадает на кожу. Консистенция плотнее привычного миста и легче сыворотки, а кожа получает влагу быстрее. Такой формат нравится и из-за ощущения “игры”: продукт вызывает яркую эмоцию, поэтому ролики с ним разлетаются у блогеров моментально.

На этом фоне новый фаворит — тонер-пэды. Раньше их брали как быстрый способ освежить лицо в неудобный момент. Теперь это почти первая полка в уходе. Широкие диски пропитаны эссенцией, которая помогает коже пережить стресс, сухость и раздражение. Многие заметили, что результат после них виден без долгого ожидания. Возможно, поэтому тканевые маски ушли на второй план. Пэды дают тот же эффект, но проще в использовании и занимают меньше места.

При этом корейские бренды не бросают и проверенные растительные компоненты. Наоборот, смешивают их с популярными ингредиентами “новой школы”. Один из самых обсуждаемых примеров — дуэт экстракта женьшеня и улиточного муцина. Женьшень повышает устойчивость кожи к городскому ритму и постоянным внешним нагрузкам. Муцин помогает коже сохранять мягкость, поддерживает обновление и делает тон более свежим. Вместе они работают как сильная защитная связка для тех, кто хочет продлить молодость кожи без тяжёлых средств.

Корейская индустрия продолжает удивлять новыми текстурами, смелыми сочетаниями ингредиентов и форматами, о которых вчера никто не думал. И именно поэтому интерес к ней не падает. Пока другие рынки осторожно пробуют новое, K-beauty уже тестирует следующий шаг.