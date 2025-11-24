Фотосессия Виктории Бони в прозрачных трусах вызвала споры в сети

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня устроила фотосессию в откровенном виде и вызвала споры в сети. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летнюю экс-участницу реалити-шоу «Дом-2» запечатлели позирующей на кровати. Знаменитость предстала перед камерой в белой майке, под которой отсутствовал бюстгальтер, и черных прозрачных трусах с кружевами. При этом она держала в одной руке пустой стакан, а в другой — сигарету.

Поклонники разделились во мнениях по поводу идеи съемки телезвезды и стали обсуждать ее в комментариях под публикацией.

«Это же Анджелина Джоли в молодости», «Ваша внешность необычна, и она завораживает», «Роскошная», «Шаг вперед и два назад. Никогда не поддержу образ с сигаретой», «Хватит рекламировать сигареты и разнузданный образ жизни», «Красиво, но сигареты все портят», — высказывались пользователи сети.

В октябре Боня получила необходимый для ее свидания с мужчиной роскошный подарок.