Анастасия Решетова снялась в мини-юбке с кардинально новым имиджем

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, модель Анастасия Решетова, снялась с кардинально новым имиджем. Блогерша разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

Анастасия Решетова предстала перед камерой в парике с ярко-розовыми волосами. Модель также сделала макияж с черными стрелками и нюдовой помадой. Блогерша была запечатлена в розовой майке, толстовке, куртке с мехом на капюшоне и мини-юбке. Образ знаменитости завершили капроновые колготки, кеды и сумка Hermes.

«Когда твоя внутренняя анимешница вышла наружу. Встречайте мое альтер-эго», — написала под фото Решетова.

Несколько недель назад модель показала в личном блоге свою фотографию в 18-летнем возрасте. Анастасия Решетова призналась, что в те годы прибегла к пластической операции — изменила форму носа, поскольку ее задевали замечания других людей. Однако на опубликованном ею снимке «нос еще свой».