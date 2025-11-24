Дуа Липа позагорала в крошечном бикини

Британская певица и модель Дуа Липа позагорала в крошечном купальнике. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя исполнительница снялась в Рио-де-Жанейро, куда приехала в рамках своего концертного тура Radical Optimism. Она предстала на размещенных кадрах в шезлонге в блестящем фиолетовом бикини. Данный комплект состоял из топа с треугольными чашками и V-образных трусов с завязками на бедрах.

Также исполнительница дополнила образ массивной золотистой цепочкой на шее и браслетом на руке.

