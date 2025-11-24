Ольга Серябкина пробежалась по пляжу в леопардовом мини-платье

Бывшая солистка популярной группы «Серебро», российская певица Ольга Серябкина опубликовала фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,6 миллиона подписчиков.

40-летняя исполнительница пробежалась по пляжу в леопардовом мини-платье на тонких бретелях и с обнаженной спиной. При этом она распустила темные волосы и надела солнцезащитные очки.

Ранее в ноябре Ольга Серябкина показала внешность без макияжа. Знаменитость продемонстрировала естественную внешность без косметических дефектов, лежа в белом махровом халате на медицинской кушетке. Сначала специалист нанес ей на кожу скраб, маску и сыворотку.