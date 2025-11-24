Бывшая жена Диброва сделала селфи в купальнике

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина Диброва с маской на лице показала фигуру в откровенном образе. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя экс-избранница артиста предстала на размещенном снимке в черном слитном купальнике на широких бретелях. При этом на лицо звезды была нанесена зеленая маска.

Диброва собрала волосы в небрежную прическу, дополнив образ золотыми украшениями в виде серег, колец, цепочек и браслетов.

В октябре бывшая жена Диброва примерила свое платье 2007 года после похудения. Знаменитость надела персиковое атласное макси-изделие с глубоким декольте на открытие нового сезона своего женского клуба.