Косметические процедуры, которые нельзя делать перед Новым годом

К Новому году в воздухе всегда висит особое напряжение. Витрины сверкают, ленты в соцсетях наполняются чужими вечеринками и роскошными нарядами, сердце томится ожиданием чудес, а в голове начинает звучать навязчивый хор: срочно что-то сделать с лицом, телом, волосами — короче, со всем сразу. Именно в этот момент совершаются самые импульсивные и самые неблагодарные процедуры. Те, что не украшают праздник, а потом неделями напоминают о себе синяками, отеками, воспалением и разочарованием. Косметолог Ирина Созинова рассказала о косметических решениях, которые почти гарантированно испортят предновогоднее настроение и не принесут желанного эффекта.

Инъекции филлеров и биоревитализация на бегу

В погоне за свежестью и естественным сиянием многие записываются на уколы буквально за несколько дней до мероприятий.

«Это самая частая и самая рискованная ошибка. Даже при идеальной технике и качественном препарате организм может отреагировать отеком, асимметрией, синяками, уплотнениями под кожей. Иногда лицо „распускается“ на третий или четвертый день после процедуры, когда времени на коррекцию уже нет. Красота в этой ситуации становится лотереей», — предупреждает эксперт.

Агрессивные пилинги и лазерные шлифовки

Срединные и глубокие пилинги, лазерное воздействие, микродермабразия и другие методы серьезного обновления кожи требуют времени и покоя. Лицо может шелушиться пластами, покрываться корочками, менять оттенок на розово-красный или коричневатый. Вспомним Саманту, которая отправилась на мероприятие в таком виде и не будем так делать, вместо нового лица получается раздраженная, обезвоженная и отекшая кожа.

Эксперименты с уколами ботулотоксина в незнакомом месте

Декабрь — золотая пора для сомнительных акций, когда запись у всех косметологов под завязку до самой ночи. Особенно опасна спешка с ботулотоксином у неизвестного специалиста.

«Даже минимальная ошибка в дозировке или точке введения может привести к опущению века, застывшему взгляду, перекошенной улыбке или выражению постоянного удивления. И, что особенно обидно, исправить это быстро невозможно. Препарат будет держаться несколько месяцев», — объясняет врач.

Радикальная смена цвета волос

Желание войти в Новый год в образе внезапной платиновой блондинки или жгучей брюнетки часто рождается в состоянии легкой предновогодней паники, но волосы не прощают импульсивности. Резкое осветление может дать желтизну, пятна, ломкость и сухость, а темные оттенки могут уйти в зеленцу. К тому же вам потребуется время адаптироваться к новому обрамлению лица, да и гардероб может перестать соответствовать. В случае непреодолимого желания перемен найдите качественный парик, обойдется дешевле во всех смыслах.

Аппаратные процедуры с долгой реабилитацией

Липолиз, агрессивные антицеллюлитные методики, которые обещают мгновенный эффект, часто заканчиваются отеками, синяками и дискомфортом. Тело может быть чувствительным, болезненным, уставшим, так что о легкости, свободе движений и желании наряжаться в красивые вещи речи уже не идет. А ведь именно ощущение комфорта и уверенности в собственном теле на праздниках важнее любых сантиметров и цифр на весах.