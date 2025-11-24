Потерявшая мать Кейт Бекинсейл показала новое тату

Потерявшая мать британская актриса Кейт Бекинсейл показала новое тату на руке. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 5,5 миллиона подписчиков.

52-летняя знаменитость продемонстрировала рисунок на предплечье, сделанный в честь ее родительницы — актрисы Джуди Лу. За основу звезда взяла фото времен молодости Лу, где та позирует в полный рост в мини-шортах, сапогах-чулках и с птицей на плече.

В подписи Бекинсейл указала, что у нее было бы меньше татуировок, если бы она пережила меньше потерь.

