С чем носить трендовый цвет шартрез этой зимой

Шартрез несколько неожиданно вышел из тени и стал одним из самых горячих трендов сезона. Этот сложный оттенок между желтым и зеленым выглядит так, будто в него подмешали солнечный свет и немного холодного оттенка сочной листвы после дождя. Он не просто яркий, он дерзкий, живой и при этом удивительно интеллигентный. Шартрез не стремится понравиться всем и сразу и именно поэтому моментально становится маркером вкуса. Если вводить его в гардероб осознанно, он работает как акцент, как настроение и как определенное фэшн-высказывание. Стилист Алина Лобанова рассказала об актуальных способах носить шартрез этой зимой.

С молочными оттенками

Самое элегантное и безопасное сочетание. На фоне молочного, айвори и сливочного шартрез раскрывается мягче, благороднее, без кислотного эффекта.

«Это может быть пиджак цвета шартрез на фоне молочного платья или брюк, сумка или обувь в этом оттенке к светлому однотонному образу или свитер с легким зеленовато-желтым подтоном, надетый поверх кремовой сорочки. Такой дуэт смотрится дорого и свежо», — утверждает эксперт.

В дуэте с серым и графитом

Если хочется интеллигентного контраста без излишней декоративности, серый становится идеальным фоном. От светлого дымчатого до насыщенного графитового — здесь шартрез начинает звучать как художественный акцент в строгой цветовой композиции. Брюки цвета мокрого асфальта и свитер оттенка шартрез, серый жакет и неоново-зеленый шарф, платье сложного серого и яркие аксессуары — такой образ выглядит весьма актуально.

Тон в тон с природными зелеными

Смелый, модный и очень стильный ход — сочетать шартрез с другими оттенками зеленого.

«Оливковый, хвойный, мшистый, изумрудный создают глубину и сложность. Это уже не просто яркое пятно, а полноценная цветовая история. Особенно красиво это работает в многослойных образах: тренч цвета хаки, платье шартрез и темно-зеленая сумка или сапоги. В таком миксе ощущается внутренняя свобода и интеллектуальная игра с цветом», — подчеркивает стилист.

Шартрез как акцент в минимализме

Даже если весь гардероб построен на черном, белом, шоколаде, бежевом и дениме, у этого сочного цвета есть свое место. Одна деталь способна собрать весь образ в цельную композицию — туфли, клатч, ремень, очки, даже лак для ногтей или подводка для глаз в оттенке шартрез придают стилю характер. В этом варианте он работает как драгоценный акцент в геометрически выверенном пространстве.

Неожиданный союз с розовым, красным и сиреневым

Самый интересный эксперимент — сочетание шартрез с холодными розовыми и сиреневыми оттенками. Пудровый, лавандовый, дымчато-розовый или пприглушенный алый делают шартрез менее агрессивным и чуть более романтичным. Это сочетание особенно красиво в тканях с мягкой фактурой: шелк, кашемир, тонкая шерсть. Такой образ балансирует на границе дерзости и нежности, и в этом его особая сила.