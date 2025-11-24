Актриса Кейт Хадсон появилась на публике в корсетном платье с декольте

Голливудская актриса Кейт Хадсон показала фигуру в корсетном платье с декольте. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

46-летняя Кейт Хадсон стала гостьей премьеры фильма «Песня звучит печально», в котором исполнила одну из главных ролей. Мероприятие прошло 23 ноября в кинозале Le Grand Rex в Париже. Актриса появилась в сопровождении своего коллеги по ленте Хью Джекмана. Артистка позировала перед фотографами в атласном корсетном миди-платье с декольте, капроновых колготках и туфлях на каблуках. Ей уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж.

В сентябре Кейт Хадсон появилась на мероприятии, организованном Warner Bros. Television Group в преддверии церемонии вручения премии «Эмми». Актриса предстала на красной дорожке в желтом силуэтном макси-платье с декольте, белых туфлях на каблуках и серьгах. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж. В похожем образе Кейт Хадсон снялась в фильме «Как отделаться от парня за 10 дней» в 2003 году.

Накануне она поделилась кадрами, которые сделала во время поездки в Берлин. На одном из снимков актриса была запечатлена без одежды, обернувшись в полотенце. Артистка собрала волосы в небрежный пучок.