Белла Хадид выложила фото в платье с экстремальным декольте

Супермодель и бизнесвумен Белла Хадид показала фигуру в платье с экстремальным декольте. Манекенщица разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

29-летняя Белла Хадид снялась в новой рекламной кампании собственного бренда парфюмерии Orebella. Супермодель предстала перед камерой в белом платье с декольте до пупка, под которое не стала надевать бюстгальтер. Образ манекенщицы дополнили черная шляпа и серьги с бриллиантами. Знаменитости уложили волосы под головной убор и сделали макияж с черными стрелками и нюдовой помадой.

© Соцсети

© Соцсети

На прошлой неделе Белла Хадид стала лицом нового выпуска журнала DUST. Супермодель позировала в кремовых кружевных трусах и синей куртке из 90-х. Образ дополнили массивные серьги и браслеты. Волосы знаменитости уложили назад и сделали макияж с тонкими бровями.

Весной Белла Хадид вызвала беспокойство у поклонников после того, как ее заметили на съемочной площадке сериала Райана Мерфи «Красота» в Париже. Папарацци засняли супермодель в красном кожаном бюстгальтере и обтягивающих брюках в тон. Интернет-пользователи отметили, что звезда подиумов сильно похудела, и стали призывать ее набрать вес.