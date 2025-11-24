Как ухаживать за губами в холодное время года?

В осенне-зимний период коже губ необходим правильный уход, так как легкая сухость быстро превращается в болезненные трещины. У губ нет сальных желез, они почти не защищены собственным липидным барьером, поэтому страдают ощутимее всего. Об этом напоминает издание Lady.Pravda.Ru.

Витамины А и Е отвечают за скорость обновления эпителия и качество липидного барьера - при их дефиците губы покрываются микротрещинами и становятся сухими. Осенью и зимой особенно важно употреблять морковь, тыкву, сладкий перец, облепиху и печень для получения витамина А, а витамином Е богаты растительные масла холодного отжима, орехи, семечки, жирная рыба, цельнозерновые продукты. Кроме того, трещины в уголках рта бывают вызваны дефицитом витаминов группы В. Эти полезные вещества содержатся в печени, рыбе, яйцах, твороге и цельнозерновом хлебе.

Макияж с губ лучше снимать специальным средством для чувствительной кожи. Днем стоит пользоваться бальзамами с пчелиным воском, маслом ши, гиалуроновой кислотой, SPF не ниже 15. На ночь рекомендуется наносить плотные бальзамы с высоким содержанием масел, вазелина, керамидов.

Если проблемы с кожей губ не проходят неделями даже при смене рациона и использовании увлажняющих бальзамов, необходимо проконсультироваться с врачом и сдать анализы.