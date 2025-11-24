В Калининграде создали уникальный кокошник из балтийского янтаря

В Калининграде мастера изготовили уникальный кокошник из 1 145 янтарных элементов возрастом около 50 млн лет, мастера использовали редкие природные оттенки солнечного камня, сообщила пресс-служба Калининградского янтарного комбината (входит в госкорпорацию «Ростех»).

В Калининграде мастера Калининградского янтарного комбината, входящего в госкорпорацию «Ростех», создали уникальный кокошник, традиционный элемент русского костюма, используя для этого более 1 100 янтарных деталей, передает ТАСС.

Каждый элемент головного убора, возрастом примерно 50 млн лет, был добыт на Приморском месторождении, где расположено 90% мировых запасов янтаря.

Современная версия кокошника состоит из круглых и граненых бусин, а также кабошонов с гладкой выпуклой обработкой. В изделии использованы разные природные оттенки янтаря – от редкого белого до классического коньячного и медового. Вес готового кокошника составил 243 грамма.

Замгендиректора по ювелирному производству комбината Майя Скворцова отметила: «Для нас янтарный кокошник – это диалог эпох. Мы сохранили форму и дух национального головного убора, но наполнили его совершенно новым содержанием и материалами». Она добавила, что новые технологии обработки позволили подчеркнуть красоту и глубину оттенков янтаря, благодаря чему изделие подходит и для традиционного костюма, и для современных образов.

Янтарный кокошник был впервые представлен на подиуме IV Международного форума «Содружество моды», прошедшего на прошлой неделе в Петербурге. Вместе с ним на показе также были продемонстрированы современные украшения – ободки, расшитые янтарем.

Калининградский янтарный комбинат – единственный в мире промышленный добытчик янтаря и одно из технологически передовых предприятий России. Организация ведет открытую реализацию сырья через электронные площадки и аукционы, а производство и переработка уникального минерала находится под управлением «Ростеха» с 2013 года.

