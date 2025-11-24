Ведущий «Модного приговора» назвал инвестицию в осенне-зимний гардероб

Ведущий «Модного приговора» и стилист Александр Рогов заявил, что кожаная юбка станет инвестицией в осенне-зимний гардероб. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Юбка из кожи или эко-материала — отличная инвестиция в осенне-зимний гардероб! Такие юбки — трапеция, карандаш, мини, с разрезом и без — прекрасно смотрятся с плотными колготками, мягким трикотажем. Про практичность я вообще молчу!» — отметил эксперт.

Несколько недель назад Александр Рогов рассказал, что дубленка из овчины является лучшей верхней одеждой на зиму. Ведущий «Модного приговора» также рекомендовал обратить внимание на бомбер, укороченную двустороннюю куртку без воротника, бушлат средней длины или однобортное пальто. По его словам, в такой одежде будет не только тепло, но и красиво.

До этого стилист рассказал, что самой модной обувью сейчас являются сапоги с высоким голенищем на каблуке. Ведущий «Модного приговора» заявил, что стоит приобрести модель с круглым или квадратным мысом, на необычном каблуке или на платформе.