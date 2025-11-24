Модный бренд выпустил розовые свитеры и нарвался на гнев общественности

Американский модный бренд J.Crew выпустил розовые свитеры для мужчин и нарвался на гнев общественности. Об этом пишет WWD.

Республиканская активистка Хуанита Броаддрик обратила внимание на вязаный розовый свитер с цветочным орнаментом, представленный специально для мужчин. Она опубликовала пост на платформе X (ранее — Twitter), в котором задалась вопросом:

«Кто из нормальных мужчин будет носить свитер такого цвета?»

Публикация набрала 683 тысячи просмотров и 3 тысячи комментариев. Многие пользователи сети поддержали позицию активистки.

«У современных мужчин и так проблемы с тестостероном, им только розового свитера не хватало», «Честно говоря, если бы я увидела мужчину в этом свитере, то подумала бы, что женщины ему явно не нравятся», «Зачем какому-то мужчине носить свитер моей бабушки?» — писали юзеры.

Директор и главный куратор Музея моды FIT в Нью-Йорке Валери Стил отреагировала на дискуссию в соцсети. По ее словам, разделение одежды на гендерные цвета — маркетинговая уловка из 1920-х годов.

«Это был маркетинговый ход, чтобы продать больше детской одежды», — объяснила она.

С высказыванием коллеги согласилась маркетинговый консультант и рекламный критик Джин Килборн. Она отметила, что розовые свитеры представлены не только в ассортименте J.Crew, но и Gap, Vineyard Vines, Untuckit.

«У мужчины должно быть невероятно хрупкое чувство собственной мужественности, если он считает, что розовый цвет представляет для него угрозу. Многое из того, что сейчас происходит с мужской идентичностью в какой-то мере предполагает, что она очень хрупкая и может подвергаться угрозам со стороны самых разных факторов», — пояснила специалист.

В июле российская певица Mia Boyka запретила мужчинам носить вещи розового цвета. Артистка обратилась к представителям противоположного пола от лица всех женщин, заявив, что розовый цвет не подходит мужчинам.