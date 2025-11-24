Экс-жена российского миллиардера снялась в полупрозрачном платье

Бывшая жена российского миллиардера Александра Лебедева, модель Елена Перминова, снялась в полупрозрачном платье с декольте до пупка. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

39-летняя Елена Перминова стояла перед зеркалом в шоколадном макси-платье с полупрозрачной юбкой и декольте до пупка. Модель добавила к наряду серьги, золотые кольца, массивные браслеты и туфли. Манекенщица позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем.

На днях Елена Перминова опубликовала в личном блоге фото, где стояла в серебряных стрингах и накладках для груди. Волосы манекенщица распустила и сделала легкий макияж. В кадре она позировала вместе с подругой.

До этого Елена Перминова устроила фотосессию в джунглях во время отпуска с детьми в тропиках. Модель предстала перед камерой в лиловом полупрозрачном кружевном бюстгальтере, который дополнила шелковой мини-юбкой в тон. Манекенщица позировала с уложенными в легкие локоны волосами и без косметики. Снимки были сделаны на вилле, где отдыхала знаменитость.