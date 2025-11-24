Россиянам рассказали, как ухаживать за бриллиантами, чтобы они не теряли блеск

Изделия с бриллиантами не стоит хранить в ванной. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель товарного направления ювелирной сети «585 Золотой» Анна Лисовец.

«Храните изделия с бриллиантами отдельно — в индивидуальных мягких мешочках или секциях шкатулки. Помните, что ванная комната — не лучшее помещение для драгоценностей», — заявила эксперт.

Лисовец рассказала, что вернуть бриллианту сияние поможет мягкое очищение, которое можно обеспечить в домашних условиях.

«Раз в 1–2 недели погружайте изделие в теплый мыльный раствор на 10–15 минут. Аккуратно пройдитесь по камню, закрепкам и тыльной стороне украшения мягкой щеткой, а затем тщательно промойте чистой водой. Подойдут мягкое жидкое мыло или средство для мытья посуды без кислот и абразивов, а в качестве щетки — мягкая детская. Такой уход безопасен для золота, платины и большинства ювелирных сплавов», — поделилась эксперт.

Лисовец предупредила, что при чистке не стоит использовать зубные пасты, абразивные порошки и жесткие щетки, а еще хлорку, отбеливатели и смеси с кислотами. Кроме того, она посоветовала избегать горячей воды и высоких температур: они также могут повредить закрепки и оправу сплавов, поэтому не рекомендуется носить драгоценности в сауне и бане и заниматься в них спортом и плавать в бассейне.

Эксперт заявила, что не стоит пренебрегать профессиональным уходом. По ее словам, раз в год необходимо отнести украшения к ювелиру на диагностику.

«Эксперт проведет паровую и ультразвуковую чистку, удалит глубокие загрязнения, отполирует металл, а заодно проверит надежность крепления камней», — отметила Лисовец.

Чтобы сохранить украшения в хорошем состоянии, она также посоветовала снимать их перед уборкой и нанесением косметики с масляной основой.