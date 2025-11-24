Чем корейский уход за кожей лучше европейского

Сыворотки корейских брендов действуют лучше, чем европейские из-за умных комплексов. Об этом «Газете.Ru» рассказала визажист «Золотого Яблока» Мария Андронова.

«Корейская косметика делает ставку на умные комплексы — ферментированные ингредиенты, пептиды, пробиотики, экстракты центеллы и женьшеня. Ферментация расщепляет молекулы на более мелкие фрагменты, повышая их биодоступность. Именно поэтому корейские сыворотки с центеллой действуют быстрее и мягче, чем аналогичные европейские формулы», — заявила эксперт.

Андронова рассказала, что основу корейской косметологии составляет работа с водным балансом. По ее словам, практически в каждом продукте — несколько видов гиалуроновой кислоты с разной молекулярной массой: крупные молекулы удерживают влагу на поверхности, а мелкие проникают в глубокие слои. Эксперт объяснила, что это позволяет коже не просто «напиться», а удерживать воду изнутри.

«Дополнительно используются бетаин, аллантоин, пантенол и ферментированные экстракты, которые укрепляют барьер и снижают чувствительность — то, чего не хватало многим классическим европейским средствам, ориентированным на жирные типы кожи», — сказала Андронова.

Визажист обратила внимание, что корейские бренды совмещают науку и разумную цену. Она отметила, что даже базовые продукты дают видимый результат — ровный тон, увлажнение, гладкость.

Андронова также рассказала, что современные корейские бренды активно используют постбиотики и лизаты — производные пробиотических культур, укрепляющие защитный слой кожи.