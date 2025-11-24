Жена Александра Реввы впечатлила фанатов снимком в откровенном купальнике

Жена певца Александра Реввы опубликовала редкое фото в купальнике. Анжелика Реева позировала на пляже в откровенном монокини, обнажившем ее тело. Она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами с семейного отдыха.

© Соцсети

Подписчики супруги шоумена активно прокомментировали ее пост:

«У вас шикарная фигура», «Самая красивая», «Шикарная», «Идеальная фигура», «Выглядите просто супер», «Прекрасны, как всегда», «Вы в идеальной форме», «Восхищаюсь вами», «Не оторвать глаз», «Вы просто неотразимы», «Вау», «Невероятная».

У пары две дочери: 18-летняя Алиса и 12-летняя Амели. Ревва познакомился с женой в Сочи в ночном клубе. Она рассказывала в интервью, что в тот день вообще не хотела выходить из дома, но подруге удалось ее уговорить пойти на вечеринку. По словам шоумена, у него не было шанса не влюбиться в Анжелику. Певец не сразу решился подойти к будущей супруге, обдумывая план действий, но не упустил ее.

Ревва признавался в интервью Роману Костомарову, что мать за 20 лет не приняла его жену. По словам артиста, он пытался помочь решить конфликт, но не вышло. Любовь Рачеева в эфире программы «Звезды сошлись» назвала сына подкаблучником. Женщина заявила, что невестка делает все возможное, чтобы она не общалась с Александром и не виделась с внучками.