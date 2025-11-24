Женщины нашли неожиданное применение менструальной крови

Женщины нашли неожиданное применение менструальной крови. Соответствующий материал публикует The New York Post (NYP).

По данным издания, блогерши стали массово наносить менструальную кровь на кожу ради омоложения. Девушки распределяют ее по лицу, оставляют на несколько минут, а затем смывают.

Исследователи Федерации американских обществ экспериментальной биологии (FASEB) доказали, что плазма, полученная из менструальной жидкости, может способствовать восстановлению тканей и помогать заживлению ран.

Кроме того, ученые выяснили, что стволовые клетки усиливают выработку коллагена и уменьшают морщины.

Однако, по информации специалистов, менструальная кровь не стерильна, в ней содержатся бактерии и грибки. Кроме того, в ней может присутствовать золотистый стафилококк.

