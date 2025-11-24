Какие тренды пришли в Россию из корейского ухода

Корейский тренд на минимализм в косметике под названием skin-streaming набирает популярность в России. Об этом «Газете.Ru» рассказала визажист «Золотого Яблока» Мария Андронова.

«Skin-streaming стал логичным ответом на переутомление от 10–12 шагов ухода. Корейские производители делают акцент на мультифункциональных формулах: один продукт решает сразу несколько задач. Этот тренд особенно популярен у молодежи: он экономит время, снижает нагрузку на кожу и делает уход понятным и доступным», — заявила эксперт.

Андронова рассказала, что, согласно тренду, в уходе должны быть: мягкое очищение, один актив (например, ниацинамид, витамин C, ретинол или пептиды), базовый увлажняющий крем и SPF.

По ее словам, сияющая кожа — один из главных эстетических ориентиров корейского ухода.

«Суть тренда — глубокая работа со светорассеянием кожи. Так, ниацинамид помогает улучшить барьер и снижает покраснение, витамин C делает тон ярче и борется с тусклостью, арбутин подавляет пигментацию, а ферментированные экстракты (Galactomyces, Bifida, Rice Ferment) усиливают отражающую способность кожи. Именно поэтому кожа выглядит «влажной», свежей, визуально плотной и ухоженной — даже без макияжа», — пояснила визажист.

Еще один тренд, который пришел в Россию, по ее словам, — легкие SPF с высокой UVA-защитой.

«Корейские фильтры нового поколения (Tinosorb S, Uvinul A Plus) дают комфортную защиту без белого налета. Для российской аудитории — находка», — сказала эксперт.

Андронова также обратила внимание на трендовые маски для лица. Самыми популярными в этом году стали биоцеллюлозные («вторая кожа»), гидрогелевые и коллагеновые. Она отметила, что последние особенно востребованы среди российских покупателей, так как дают эффект за 10–15 минут.

По ее словам, россиянки стали также использовать корейский формат ночных масок-паков, который заменяет несколько средств сразу.

«В течение ночи кожа восстанавливает барьер, активно синтезирует липиды и регенерирует. Ночные маски усиливают этот естественный процесс, делая кожу более плотной, спокойной, увлажненной и свежей к утру. В России этот формат стал обязательным в отопительный сезон — когда крема не хватает, а кожа нуждается в усиленной поддержке», — заявила она.

В список трендов также вошла косметика-гибрид.