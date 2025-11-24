Похудевшая с помощью «Оземпика» рэперша Lizzo пожаловалась на последствия

Похудевшая с помощью препарата «Оземпик» американская рэперша Мелисса Вивиан Джефферсон, более известная как Lizzo (Лиззо), пожаловалась на его последствия. Своими размышлениями на данную тему она поделилась на платформе Substack.

Популярная исполнительница заявила, что полных моделей не приглашают на показы, поскольку они больше не востребованы из-за массового приема звездами препарата.

«Среди нас могут быть недобросовестные люди. Некоторые могли использовать лекарство ради финансовой выгоды или славы, а когда оно перестало им служить, они отказались от него. Это нормально, в любом случае, речь никогда не шла о них. Нам предстоит много работы, чтобы устранить последствия бума на "Оземпик"» — объяснила артистка.

Кроме того, знаменитость подчеркнула, что гордится своими формами.

«Я люблю себя так же сильно, как любила себя всегда, независимо от того, что показывают весы», — отметила она.

В июне Lizzo призналась, что перепробовала все, включая упомянутый препарат. Однако рэперша уточнила, что наилучшие результаты в похудении ей дал отказ от веганской диеты.