В США выстроились многочасовые очереди за новой версией священного белья

Верующие выстроились в многочасовые очереди за новой версией священного нижнего белья
В США мормоны выстроились в многочасовые очереди за новой версией священного нижнего белья. Об этом сообщает New York Post (NYP).
Церковь Иисуса Христа Святых последних дней представила новый современный вариант нижнего белья, которое верующие носят под одеждой. Обновленная версия облачения стала короче, а классическую рубашку с длинными рукавами преобразовали в майку. Отмечается, что впервые за почти 200-летнюю историю церковь предложила прихожанам облачение без рукавов.
Спустя несколько месяцев после представления нового дизайна «откровенные» одеяния появились в магазинах в США, однако спрос на них был настолько высоким, что в магазинах выстроились длинные очереди. Американка Шейла Эган рассказала, что простояла в очереди за облачением более трех часов.
Вскоре белье и вовсе пропало с полок магазинов, из-за чего женщины-мормоны принялись скупать его на ресейл-платформах за повышенный прайс. Многих верующих смутила подобная ситуация, о чем они написали в многочисленных постах в соцсетях.
«Почему люди идут к перекупщикам, чтобы приобрести одежду, которую буквально одобрила церковь?», «Церковь, устроившая это, просто дикая», — высказывались пользователи сети.