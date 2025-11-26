Дочь Синди Кроуфорд снялась в прозрачном платье для журнала

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер в откровенном образе снялась для журнала Vanity Fair. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На одном из кадров 24-летняя манекенщица позировала у забора, стоя на искусственном газоне. Она примерила прозрачное белое макси-платье с рюшами, которое сочетала с кружевным бюстгальтером и трусами с заниженной талией.

Кроме того, девушку запечатлели в облегающем макси-платье с вышивкой и с мечом в руке. Автором съемки выступил фотограф и модельер Илай Расселл Линнец.

