Певица Светлана Светикова опубликовала фото топлес

Знаменитая Эсмеральда России Светлана Светикова снялась топлес в день своего 42-летия. Певица опубликовала откровенное фото в Telegram-канале.

«Я, действительно, так никогда к себе еще не относилась. Никогда не было проблем в любви к себе. Куча сомнений, навязанных обществом или ненужными (вредителями) людьми. Все это, безусловно, было. Но мой стержень, сотканный из любви к себе, они не сумели сломать. Попачкали разве что. Сейчас я полноценна, не очень молода, но молода! Я все еще не хожу к косметологам. Я в своей идеальной физической форме (45 кг, нет растяжек). Пожелание себе: энергии, тишины в мыслях, и всегда быть со своей семьей! Моя семья была, есть и будет для меня самым важным», — отметила исполнительница.

Артистка 28 мая 2025 года стала многодетной матерью. Знаменитость назвала дочь Луной и дала ей свою фамилию. Исполнительница признавалась, что роды были сложными и три дня она практически не спала, но эти трудности «ничто» по сравнению с счастьем от появления ребенка. Певица быстро пришла в форму после родов. Исполнительница рассказывала, что следит за питанием, употребляя только пищу, приготовленную на пару, без приправ, занимается разнообразной физической активностью и постоянно работает над снятием нервного напряжения.

Светикова состоит в отношениях с фигуристом-акробатом Алексеем Полищуком. Помимо дочери, они также растят сыновей: 12-летнего Милана и 8-летнего Кристиана.